potrebbe ripartire dall'Inghilterra. Dopo il divorzio dall'Inter, l'allenatore salentino sarebbe infatti il primo obiettivo del nuovo, acquisito dal fondo saudita ​Public Investment Fund, del principe Mohammed Bin Salman. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, secondo la quale i rumors provenienti dall'Inghilterra vorrebbero l'ex Juve, Inter e Nazionale come candidato numero uno per sostituire l'attuale allenatore dei Magpies, Steve Bruce, sul quale pesa un avvio di stagione deludente. Conte, che aveva lasciato l'Inter per i dubbi sul progetto a lungo termine dei nerazzurri, troverebbe una nuova proprietà pronta a investire ingenti somme di denaro: il fondo saudita, infatti, aveva messo gli occhi da tempo sul Newcastle, con l'obiettivo di diversificare i propri investimenti e fare leva su uno sport popolare come il calcio.