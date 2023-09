Federico Chiesa sembra un altro giocatore rispetto a quello della scorsa stagione, condizionata ovviamente dall'infortunio. Come riferisce gazzetta.it, se nella stagione 22-23 Chiesa è stato un "tuttocampista" capace di farsi trovare in ogni zona del campo area bianconera compresa, in questa stagione raramente è arretrato nella sua metà campo, concentrando l'azione in avanti e sulla sinistra ed evitando così di disperdere preziose energie. La zona prediletta da Chiesa per toccare palla in questa stagione è a ridosso dell'area, sulla sinistra, dove ha toccato il 22,1% dei palloni giocati, seguita dalle zolle più vicine a fondo campo, a conferma di quanto Chiesa dia anche profondità alla sua manovra