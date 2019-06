di Cristiano Corbo

Sembra un titolo di un programma tv, probabilmente pure bello trash: ma la verità è che Juan Cuadrado ha fatto un mezzo miracolo. Dopo una stagione ai box - ancora -, con intelligenza e umiltà si è ritagliato un altro pezzetto di Juve. Non era scontato, però non lo è stato neanche il lavoro fatto dall'esterno colombiano: nato sette e finito due. In termini moderni: prima laterale offensivo (di quelli micidiali), dalla prossima annata definitivamente basso, sia in una difesa a tre che a quattro. Considerate le qualità, dovesse mantenere le promesse fatte sotto il corso di Allegri, la Juventus si ricostruirebbe un Cancelo senza spendere un euro. Anzi.



INTUIZIONE E RINNOVO - Cesare pretendeva quel ch'era suo, e stavolta va dato a Max quel ch'è di Max. E' stato Allegri il primo a capire che il prosieguo della carriera di Juan, che bene non sta e che dal punto di vista fisico continua a dare qualche preoccupazione, possa funzionare semplicemente abbassando il raggio d'azione. Così da dare continuità anche con il lavoro che sta per lasciare Cancelo. Un paio di valutazioni, pure semplicistiche: poi la decisione della società. Per un Joao che va, c'è un Juan che resta. E che rinnova: un anno in più per capire e capirsi, con scadenza fissata per il 2021.