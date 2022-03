Con l'addio di Paulo Dybala, in casa Juventus si libererà nuovamente quella maglia. La 10 sarà un'altra volta alla ricerca di un padrone e chissà se la Juve se lo ritroverà in casa (Chiesa?) o dovrà attingere dal mercato. Nel frattempo, però, una bandiera juventina sembra avere le idee chiare. È, che scherzando ha risposto così a un post sulla pagina Calciatori Brutti che chiedeva chi sarebbe stato il nuovo 10 della Juve: "Alessandro Del Piero, no?".