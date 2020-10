3









Un piano B per chiudere il campionato e per farlo in appena due mesi. La pandemia continua a colpire forte l'Italia, dunque pure il calcio. FIGC e Lega sono intenzionate a terminare la stagione in maniera regolare, ma una riflessione sui metodi alternativi diventa oggi necessaria. Dati i numeri e l'impossibilità di un rinvio degli Europei, l'ipotesi playoff si fa sempre più largo.



IL PIANO B - Come racconta il Corriere dello Sport, il piano B ideato allargherebbe i playoff a 12 squadre: due gironi da sei per giocarsi lo scudetto, partite di andata e ritorno, stile fase a gironi di Champions League, con le prime che si qualificherebbero alle semifinali scudetto. Queste, come la finale, si giocherebbe in gara secca. Le restanti 8 lotterebbero per la salvezza. LA RISPOSTA DI AGNELLI - Nella conferenza dopo l'Assemblea per gli Azionisti, il presidente Agnelli aveva già risposto in tal senso: "Rimodulare il format? Non credo ci sia l'esigenza. Da un lato c'è il mero elemento: se s'inizia una partita, non si cambia in base a che carte si hanno in mano. Una competizione che inizia in un modo, deve finire in un modo. Diverso il discorso se altre tipologie possano essere più appetibili. Penso che il protocollo datoci dalla Federazione, in accordo con Ministero e CTS, se applicato correttamente è sufficiente a permetterci di finire la stagione senza alcun intoppo. Basta essere diligenti nell'applicazione".