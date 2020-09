Arthur Melo è un giocatore della Juventus da oltre due mesi, ma solo oggi si è presentato ufficialmente alla Continassa. Dopo la conferenza stampa, che abbiamo seguito in diretta, il centrocampista brasiliano ha fatto un tour dell'Allianz Stadium, fuori e dentro. Spogliatoi, campo, Museum (con tanto di foto accanto alla sagoma di Carlo Bigatto, pioniere dei capitani bianconeri), e soprattutto la sua nuova maglia: la numero 5, la stessa di Miralem Pjanic di cui sta prendendo l'eredità (e già in vendita sullo Store della Juve). Oltre ai profili ufficiali del club, lo stesso Arthur sui social ha pubblicato alcune foto e video, con il messaggio "Bianconero Mode On, un giorno da ricordare per sempre".

Sfoglia la gallery per vedere i contenuti social dell'Arthur Day