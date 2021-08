La Juventus ieri ha concluso la cessione di Merih Demiral all'Atalanta per una cifra che si attesterà, tra prestito ed eventuale riscatto, sui 30 milioni di euro. Un epilogo inevitabile per un giocatore che ha bisogno di giocare titolare e non poteva accontentarsi del ruolo di quarto difensore, e la Juve ha potuto così operare una plusvalenza.