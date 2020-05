#Coronavirus, i golfisti italiani tornano sul green dopo il #lockdown. Nuove regole di distanziamento sociale anche per il #golf - VIDEO#ANSAhttps://t.co/4AMBSWnOvQ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 11, 2020

Mascherina e mazza in mano pronta a colpire.e a ricominciare una situazione di semi-normalità: "Siamo abituati a un grande pubblico - racconta un golfista - ma giocheremo a porte chiuse e ci saranno regole da rispettare. Rispetto al calcio e agli altri sport, il nostro non prevede un contatto. E per questo riusciremo a mantenere tutte le distanze di sicurezza indicate".