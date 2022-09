Il nostro momento è ora

Il percorso in Champions League inizia oggi! #JuveUCL #PSGJuve pic.twitter.com/pZ6icKyYPc — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2022

"Il nostro momento è ora. Il percorso ininizia oggi!". Scalpitano tutti in casaper l'esordio dei bianconeri nella massima competizione europea, che domani sera metterà la squadra di Massimiliano Allegri di fronte aldelle "stelle" Kylian Mbappè, Leo Messi e Neymar. In attesa della partenza dei ragazzi per Parigi, prevista alle 16.00 di oggi, il club ha pubblicato sui propri profili social unmotivazionale per "scaldare" l'ambiente, che ha subito suscitato le reazioni dei tifosi. Eccolo qui sotto.