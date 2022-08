Per raccontare la sua storia bisogna partire dal nome scritto sulla sua maglia. Semplicemente, non. E no, non è un vezzo, ma un segno di protesta contro il, ghanese di origine, che lo ha abbandonato quando aveva appena 4 anni lasciandolo solo con la madree il nonno, che non a caso si è poi rivelato il suo vero mentore. L'attaccante olandese, che presto potrebbe approdare alla, è abituato a lottare nella vita, un po' come vuole raccontare al mondo attraverso il leone che campeggia sulla schiena: come racconta La Gazzetta dello Sport lo ha fatto fin dall'infanzia, e poi ancora in adolescenza, quando grazie alla spinta del nonno finì al, primo passo per diventare il giocatore che sarebbe esploso al Mondiale del 2014 sotto la guida di LouisTatuaggi, belle macchine, catene d'oro e orologi vistosi, ma anche la passione per il rap, la musica che scrive, canta e produce, con il suo singolo di maggior successo,, capace di superare i 18 milioni di visualizzazioni su YouTube: Depay è tutto questo, un personaggio iconico e un cacciatore di sogni, ma soprattutto è un giocatore duttile, di grande tecnica, già capocannoniere oranje al, che dopo aver già girato l'Europa è pronto a concedersi una nuova chance in Italia, con la maglia della Juve. L'ostacolo principale è sempre quello, il suo maxi ingaggio da 9 milioni di euro, ma l'ipotesi di un ridimensionamento delle pretese è tutt'altro che improbabile. Con ildisposto a liberarlo a zero, o comunque a una cifra simbolica, la Vecchia Signora è pronta a presentargli un biennale, con cui potrebbe beneficiare del. L'affare si può chiudere davvero, il "leone di Moordrecht" può ruggire nella fossa bianconera.