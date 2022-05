Ci sono decisioni da prendere e non c'è più la possibilità di rimandarle. Angel Di Maria l'ha già fatto: ha valutato le opportunità, ha salutato il Psg (non senza rammarico), ha visto il suo destino prendersi un momento di riflessione per poi virare verso l'Italia, direzione Torino. Ha scelto la Juventus, il Fideeo. E l'ha scelta pesando impegno e parole date, soprattutto con l'ambizione di tenersi ad alti livelli prima di lasciare l'Europa per tornare al suo Rosario Central.



TOCCA ALLA JUVE - L'offerta d'ingaggio c'è, è simile ai 7.5 che guadagna in Francia fino al 30 giugno 2022. La Juve può prenderlo gratis e in fondo stuzzica, ma ci sono ancora dei dettagli da limare, delle situazioni da comprendere. La prima: si valuta tutto, soprattutto il desiderio del giocatore di tornare al Rosario. L'accelerazione si fa attendere proprio per questo, secondo La Gazzetta dello Sport. I suoi 34 anni in fondo un po' preoccupano, ma tutto è messo nella giusta prospettiva dalla sua esperienza e dal suo talento. La partita, sostanzialmente, si giocherà anche sulle motivazioni e dunque sulla durata del contratto: se la Juve riuscirà a strappare un biennale, allora sarà pronta per lo Spaghetto.