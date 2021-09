Il Corriere dello Sport parla di 'nodo' riguardo alla formazione della Juventus che affronterà questa sera il Milan: "Soprattutto, i dubbi sono legati al rilancio di Chiesa, che può giocare esterno (al posto di Cuadrado, eventualmente riportato in difesa) o come seconda punta, ma privarsi di Dybala contro il Milan è ora un fuori programma. Ecco che allora il talento della Nazionale appena rientrato dall'affaticamento muscolare dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina".