Ascoltatemi amici, tifosi, juventini e non. Io vengo a seppellire la Juve, non a lodarla. Il male che gli uomini fanno vive oltre loro stessi. Il bene, sovente, rimane sepolto con le sue ossa... e sia così della Juventus.. Grave colpa se ciò fosse vero e la Juve, con grave colpa, la sconterà.Ora io, con il consenso di Chiné e degli altri, poiché Chiné è uomo d'onore, e anche gli altri, tutti gli altri sono uomini d'onore.... Era a me cara, era a me amica la squadra, anche se Chiné afferma che era sleale e Chiné è uomo d'onore.Tuttavia Chiné afferma: “Né merito, né fortuna! Sotterfugio!”.Soltanto fino a ieri la parola Juve scuoteva l'Italia e ora rischia di giacere a terra, e non c'è un solo giudice, giornalista, uomo d'istituzioni che sia così miserabile da doverle rispetto. Se io venissi qui per scuotere il vostro cuore, la vostra mente, per muovervi all'ira, alla sedizione, alla cancellazione (dell'abbonamento) farei torto a Chiné, torto ai giudici della Corte d'Appello federale, al Presidente Gravina, al Direttore Casini, uomini d'onore come sapete.No amici... No, amici...Uomini d'onore sono coloro che hanno lacerato la Juve e io non sono l'oratore Chiné, ma un uomo che amava la sua squadra e che vi parla semplice e schietto di ciò che voi stessi vedete e che per se stesso parla. Perché s'io fossi Chiné o uno qualsiasi dei giudici e loro me, mi vedreste a squassare i vostri spiriti e ad ogni coltellata al petto bianconero donare una lingua così eloquente da spingere le pietre di Roma, di Torino, Milano, a sollevarsi e ricadere sui lapidatori, sugli accoltellatori.