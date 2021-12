Il Newcastle United, secondo l’account twitter di analisi finanziaria Swiss Ramble, potrà spendere fino a 700 milioni di euro sul mercato per rafforzare la propria squadra nei prossimi tre anni oltre i limiti del Fair Play Finanziario inglese, senza incorrere in nessuna violazione delle regole vigenti. Un cambio di rotta netto, con il fondo saudita Pif che ha già iniziato a trattare diversi giocatori ambiti dai top club della nostra serie A. Come scrive calciomercato.com, il nuovo tecnico Eddie Howe ha già indicato il nome dell’attaccante che può risolvere la crisi offensiva del Newcastle:. La scorsa settimana è andato in scena un summit con il Benfica, il prezzo si aggira sui 50 milioni di euro. I Magpies vogliono fare la spesa anche in Ligue 1 e hanno avviato i primi contatti per Faivre del Brest e Kamara del Marsiglia, due obiettivi anche del Milan. Per rinforzare la difesa uno dei nomi è quello di Matthias Ginter, difensore del Borussia Mönchengladbach accostato anche all’Inter nelle scorse settimane. Naturalmente siamo alle schermaglie iniziali e va verificata anche la volontà dei singoli giocatori, ma il ricco Newcastle rischia di diventare una minaccia anche per i club italiani.