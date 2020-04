Il Newcastle pensa in grande. Se il passaggio di proprietà nelle mani del fondo saudita guidato da Amanda Staveley andrà in porto, i Magpies hanno in mente grandi progetti per il futuro, dal momento che si parla di un affare che si aggira intorno ai 400 milioni di euro. Il primo passo sarebbe quello di puntare su un grande allenatore, e seconda la stampa inglese l’obiettivo numero uno per la panchina sarebbe Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus che ha più volte ammiccato ad una esperienza in Inghilterra. Dietro nelle gerarchie c’è Rafa Benitez, che un anno fa non rinnovò con il Newcastle per i dissapori con l’attuale proprietario Mike Ashley.