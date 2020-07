Dalla Spagna arriva un'indiscrezione che fa tremare la Juventus: Cristiano Ronaldo può lasciare i bianconeri al termine della stagione. A riportarlo è Don Balon, secondo il quale l'attaccante portoghese classe 1985 sarebbe entrato nel mirino del Newcastle. Il club inglese è in attesa di nuovi investitori che prenderanno il controllo della società, sono pronti a spendere cifre importanti attirando i migliori giocatori in circolazione. Uno di questi potrebbe essere anche Cristiano Ronaldo che, però, la Juve non ha nessuna intenzione di far partire prima della scadenza del contratto.