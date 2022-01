Il Newcastle è pronto a fare follie sul mercato di gennaio con l'obiettivo di rinforzare una squadra che lotta per restare in Premier League: dopo aver chiuso l'arrivo dall'Atletico Madrid di Kieran Trippier, il fondo saudita Pif, guarda in Italia e vuole due top in casa dell'Atalanta: nel mirino c'è Robin Gosens, laterale tedesco che non vede il campo da fine settembre, per il quale è pronta un'offerta da 30-35 milioni di euro. All'obiettivo Juve si aggiunge anche Duvan Zapata, diventato la priorità. La prima offerta, 30 milioni di euro, è stata rispedita al mittente.