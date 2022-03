Nella sfida del Bentegodi tra Verona e Napoli, i partenopei escono vittoriosi dal confronto con gli scaligeri per 1-2. Serviva una vittoria altrimenti si sarebbe potuta compromettere una stagione, cosi parlava Spalletti alla vigilia di questa sfida e la sua squadra ha risposto presente. Una doppietta del solito Osimhen è bastata per battere i gialloblù che, hanno provato a rientrare in partita a 13 dalla fine con una rete messa segno da Faraoni, espulso poi nel finale di gara. Verona che deve fare i conti anche con un altro rosso rimediato da Ceccherini, pochi istanti dopo che i suoi erano rientrati in partita. Vince il Napoli 1-2 e resta incollata alle milanesi, la lotta scudetto continua.