Gonzalo Higuain è in vendita e la Juventus non molla Mauro Icardi. L'affare con l'Inter potrebbe fare al caso dei bianconeri nel caso vada in porto la cessione alla Roma del Pipita, in uscita secondo i dettami di Fabio Paratici, d'accordo con Maurizio Sarri. Antonio Conte ha di fatto tagliato fuori l'argentino dai progetti nerazzurri per il futuro e i bianconeri sono pronti ad approfittarne. Attenzione, però, al Napoli: Aurelio De Laurentiis vuole convincere l'Inter con 60 milioni di euro sul piatto. Icardi, però, al momento ha come priorità la Juventus e aspetta sviluppi in tal senso nelle prossime settimane. Lo riporta Sky Sport.