Il futuro di Mauro Icardi resta tutto da definire. La sua volontà è quella di trasferirsi alla Juventus, ma l'Inter spinge affinché scelga il Napoli. E, in questo senso, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti e diversi calciatori azzurri, su tutti Lorenzo Insigne, avrebbero chiamato l'argentino per convincerlo ad approdare nel capoluogo campano. Icardi, però, non sembra ancora convinto e resta fisso sull'ipotesi bianconera, se dovesse lasciare l'Inter in questo rovente mercato estivo.