Il Napoli ricorda Diego Armando Maradona con una maglia speciale



Una maglia speciale per, a quasi un anno dalla sua scomparsa. Ill'ha svelata nelle scorse ore e la indosserà nelle partite contro Verona, Inter e Lazio. "Il Napoli onora così il grande campione - si legge sul sito ufficiale della società partenopea - simbolo di un’epoca e icona indiscussa del calcio mondiale, dedicandogli la Maradona Game, la maglia speciale appositamente creata. La grafica con il volto stilizzato di Maradona sovrapposto al segno di un’impronta digitale rappresenta anche il desiderio della società di trasmettere alle giovani generazioni il lascito della leggenda argentina alla città partenopea. La Maradona Game sarà distribuita in tre varianti di colore, in una limited edition di 1926 esemplari, per ciascun colore (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva)".