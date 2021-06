Il Napoli prova a mettere la freccia su Inter e Juventus per Emerson Palmieri. I bianconeri hanno puntato l'esterno del Chelsea in caso di cessione di Alex Sandro (solo se arriva una proposta dai 25 milioni in su), ma Giuntoli sta preparando un vero e proprio assalto per quella che rappresenta una priorità nel mercato azzurro: secondo il Corriere dello Sport il Napoli sta pensando di aggirare l'ostacolo dell'alto ingaggio con un prestito secco. E a favorire l'operazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra club.