Due approcci differenti, dettati probabilmente anche dai due risultati diversi di ieri. Oggi, la Juventus è tornata subito in campo al JTC della Continassa per allenarsi e preparare la sfida contro il Napoli di mercoledì. I partenopei, usciti vincenti dalla partita contro il Crotone, hanno approfittato di una giornata di pausa concessa dal tecnico in questa domenica pasquale. Il comunicato del Napoli: "Dopo il successo con il Crotone e la domenica di Pasqua, il Napoli riprenderà domani gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus, recupero della terza giornata di campionato, in programma mercoledì all'Allianz Stadium alle ore 18.45".