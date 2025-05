Getty Images

Il Napoli si ferma clamorosamente con il Genoa: l'Inter a un passo da Conte

57 minuti fa



In quella che sembrava una giornata in cui tutto rimaneva invariato per la lotta scudetto, alla fine il Napoli rallenta in maniera sorprendente. La squadra di Antonio Conte non va oltre il 2-2 contro il Genoa allo Stadio Maradona nonostante fosse andata due volte in vantaggio prima con Lukaku e poi con Raspadori. Nei minuti finali il pareggio di Vasquez che riaccende la lotta scudetto.



L'Inter infatti nel pomeriggio aveva superato in trasferta il Torino e con questo successo i nerazzurri si portano ora a solo un punto dal Napoli quando mancano due giornate dalla fine. Nel prossimo turno il Napoli sfiderà il Parma in trasferta mentre l'Inter se la vedrà a San Siro con la Lazio. Poi all'ultima giornata ci sarà Como-Inter e Napoli-Cagliari. Il Napoli non può più sbagliare adesso.