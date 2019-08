Il Napoli si è allenato questa mattina in vista del big match contro la Juventus di sabato sera, previsto alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Questo il recap della seduta odierna, direttamente dal sito ufficiale del club partenopeo:



"Seduta mattutina oggi per il Napoli al Centro Tecnico.



Gli azzurri preparano il match contro la Juventus a Torino per la seconda giornata di Serie A in programma sabato alle ore 20.45.



La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e serie di torelli.



Successivamente lavoro tecnico tattico.



Chiusura con esercitazioni: cross e tiri in porta.



La squadra tornerà in campo domani alle ore 10.30".