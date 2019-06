"Ancelotti è pazzo di James", così l'entourage del trequartista di proprietà del Real Madrid ha descritto l'interesse del Napoli per il proprio assistito ai microfoni di As in Spagna. James Rodriguez, obiettivo condiviso dagli azzurri con la Juventus, è in uscita in estate dai Blancos, dopo aver fatto ritorno nella capitale spagnola in seguito al termine del prestito biennale al Bayern Monaco. Ancelotti spinge, il Napoli è in prima fila: la Juventus è avvisata.