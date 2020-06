Il mirino della Juventus è puntato su. E ogni settimana che passa l'obiettivo è messo sempre più a fuoco. Oggi il Napoli è uscito allo scoperto con il ds azzurro Giuntoli che in un'intervista a Sky Sport ha raccontato di contatti con l'entourage ma che se dovesse decidere di non rimanere verrebbe messo sul mercato.- Nella lista di Fabio Paratici con i nomi dei possibili sostituti di Gonzalo Higuain, il più caldo al momento è proprio quello di Milik. Dal Napoli alla Juve, Arek potrebbe fare lo stesso percorso dell'argentino con una differenza: niente clausola stavolta, bisogna sedersi e trattare a tavolino. E questa potrebbe diventare la fase più complicata dell'affare, perché, soprattutto considerando che tra un anno il Napoli rischia di perderlo a zero.- Gli azzurri non vogliono giocatori nell'affare, ma. Per ora il Napoli non ne vuole sapere, ma più avanti De Laurentiis potrebbe allenare la presa e trovare un punto d'incontro con la Juve. I bianconeri stanno testando il terreno per capire quali sono i margini di una trattativa, in attesa della riapertura ufficiale del mercato (1° settembre) quando potrebbe far partire l'assalto decisivo.- Dall'altra parte bisogna stare attenti alla concorrenza, perché alla finestra, entrambe alla ricerca di un attaccante. I Colchoneros avevano trovato l'accordo con Cavani (in scadenza col Psg, idea della Juve) ma il lockdown ha bloccato tutto e adesso le parti si dovranno rivedere per capire cosa fare; gli Spurs si stanno guardando intorno in vista di un possibile addio di, che recentemente ha detto di voler cambiare aria per vincere qualche trofeo. Harry Kane, ma anche HurryKane. Vero e proprio uragano sul qualche anche la Juve ha messo gli occhi. L'attaccante inglese - che sta recuperando da un brutto infortunio - è una delle alternative a Milik. Tra le idee della Juve c'è anche, riscattato dal Psg per 57 milioni (50 + 7 di bonus). Nei mesi scorsi si era parlato di un'ipotesima il tedesco del Lipsia ha trovato l'accordo col Chelsea che pagherà la clausola di 55 milioni, difficile - se non impossibile - anche la pistaper via di un ingaggio altissimo e per la volontà di Pep Guardiola di tenerlo a Manchester. Insomma, il nome più caldo è quello di Milik, e dopo le parole di Giuntoli la Juve è già al lavoro per preparare l'assalto.