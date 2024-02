Storie tese a. Dopo le scaramucce legate allo stadio Maradona, la diatriba tra il Napoli e il Comune si colora di un nuovo capitolo. Questa volta al centro delle discussioni c'è il pagamento dei servizi dei vigili presso lo stadio in occasione di diverse partite, che il Napoli non avrebbe pagato all'amministrazione comunale, che ora minaccia ritorsioni.- Come riportato dall'edizione attuale de La Repubblica-Napoli, sarebbero 9 in tutto le partite per le quali la società di Aurelio De Laurentiis non ha ancora corrisposto l'importo dovuto. Fiorentina, Milan, Union Berlino, Empoli, Inter, Braga, Cagliari, Frosinone e Monza: sono questi gli eventi contestati dal Comune agli azzurri, per i quali venerdì sono stati consegnati 9 avvisi a De Laurentiis, che fanno seguito ad alcuni avvisi già inviati alla società in occasione degli eventi.- Una sollecitazione che sa di ultimatum presentato al Napoli. Se entro 60 giorni non verranno saldati i pagamenti - che ammontano a un totale di circa 100 mila euro - il Comune procederà al pignoramento dei conti della società. "In mancanza del pagamento entro 60 giorni – si legge -, si procederà a misure cautelari e a esecuzione forzata in danno del debitore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale, trasmettendo, nei tempi previsti dalla legge, i dati necessari per la riscossione alla concessionaria Municipia".