Il Napoli rimonta il Brescia e vince il primo anticipo della 25a giornata di Serie A. La squadra di Rino Gattuso, però, ha dovuto sudare più del previsto. I lombardi infatti sono andati in vantaggio con Chancellor nel primo tempo e nella ripresa sono arrivati i gol dei partenopei con Lorenzo Insigne su calcio di rigore ed il capolavoro di Fabian Ruiz, a segno con un gol "alla Del Piero". Sul 2-1 per il Napoli erroraccio sotto porta di Mario Balotelli che non riesce ed insaccare un bel cross arrivato dalla sinistra. La rincorsa del Napoli all'Europa continua con tre punti pesanti su un campo difficile. La cura Ancelotti funziona.