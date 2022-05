Il Napoli ha presentato l'offerta di rinnovo a Kalidou Koulibaly. I partenopei offrono 3 milioni di euro a stagione al difensore senegalese che attualmente ne percepisce 6. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport non è il caso di parlare di trattativa per il rinnovo in quanto il giocatore non sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta così al ribasso. Ora la Juve ci prova.