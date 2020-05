Diverse squadre di Serie A si preparano a tornare al lavoro, nei rispettivi centri sportivi. Tra queste c’è anche il Napoli, che dopo aver ricevuto il via libera da parte del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca per le sedute individuali, sta programmando gli allenamenti per la prossima settimana. Ansa riporta l’iter organizzativo: da domani tutti i calciatori della rosa si sottoporranno al tampone, probabilmente direttamente a casa loro, per poi aspettare i risultati. Nel frattempo, il centro tecnico di Castel Volturno verrà preparato ad hoc per ospitare gli allenamenti della squadra di Gattuso, che avverrà solo dopo il risultato dei test, ipotizzato per giovedì.