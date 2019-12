Il Napoli perde la prima partita dell'era Gattuso e i tifosi della Juventus sfottono i partenopei su Twitter. Tanti i commenti dei fan bianconeri anche sotto il post Twitter di Enrico Varriale, direttore di Rai Sport dalla dichiarata fede azzurra che non manca mai di sottolineare le polemiche arbitrali quando le scelte dei direttori di gara sono in "favore" della Juve. Questo il suo post dopo la sconfitta degli azzurri al San Paolo contro il Parma: ​"​Parte male Gattuso alla guida del Napoli.Squadra poco equilibrata e in difficoltà nell'affrontare una gara subito in salita per l'erroraccio di Koulibaly. Troppi giocatori in crisi psicologica a cominciare da Insigne. Un ottimo Parma sfrutta l'occasione", i commenti dei tifosi della Juve non si sono fatti attendere.