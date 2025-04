Il Napoli perde Neres per infortunio: i tempi di recupero

Getty e Calciomercato.com

Brutte notizie in casa Napoli: David Neres si è sottoposto oggi ad accertamenti presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. L'esterno offensivo brasiliano si era fermato negli ultimi giorni per un problema muscolare, e i test clinici hanno confermato la gravità dell'infortunio.Il club azzurro ha comunicato ufficialmente l’esito degli esami, precisando che il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo sotto la supervisione dello staff medico della società. I tempi di recupero non sono stati ancora definiti con precisione, ma è probabile che Neres debba restare fermo per almeno due o tre settimane, a seconda dell’evoluzione clinica.

Un'assenza pesante per il Napoli in questo finale di stagione, dove ogni gara può risultare decisiva nella corsa europea. Neres, arrivato con grandi aspettative, stava cercando di ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni offensive, ma questo nuovo stop rallenta il suo percorso.Lo staff medico azzurro continuerà a monitorarlo giorno dopo giorno, con l’obiettivo di riportarlo in campo nel minor tempo possibile, ma senza correre rischi.