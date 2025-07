GETTY

Il Napoli perde la prima amichevole: campioni d'Italia sconfitti 2-0 da una squadra di Serie C

un' ora fa



Il precampionato del Napoli inizia con una sconfitta in amichevole. A Dimaro, la formazione campione d'Italia è scesa in campo contro l'Arezzo, formazione di Serie C. Contro ogni pronostico, la squadra allenata da Antonio Conte è stata sconfitta per 2-0. L'Arezzo è passato in vantaggio a sette minuti dall'intervallo quando la rete di Pattarello su calcio di rigore è valso il provvisorio 0-1. A tempo praticamente scaduto, invece, Varela ha approfittato di un errore di Mazzocchi e si è involata verso la porta azzurra siglando il definitivo 0-2.