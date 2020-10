In attesa della decisione del Giudice Sportivo sul verdetto di Juve-Napoli dopo che il club azzurro ha deciso di non presentarsi a Torino, il rischio di un ko 0-3 a tavolino al quale può andare incontro la squadra di Gattuso è diventata realtà per il Napoli femminile: nella distinta della partita contro l'Inter non era stato inserito il medico sociale, assente anche in panchina. Non solo, la Divisione Calcio Femminile ha punito il club anche perché: "risultano schierati nella distinta di gara solo numero dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette 'formate' ". Oltre allo 0-3 a tavolino, al Napoli è stata anche inflitta un'ammenda da 3mila euro e l'inibizione al dirigente accompagnatore Sara Sibilio a svolgere ogni attività fino al 7 dicembre 2020.