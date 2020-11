1









"Il Napoli non va a Torino ed è convinto di aver ragione, nella Lazio si allenano giocatori positivi... questo campionato non è falsato, ma fa parte di un calcio che non c'è mai stato". Parola di Mario Sconcerti, che su Calciomercato.com ha analizzato la situazione attuale della Serie A al tempo del Covid. Secondo il giornalista non era possibile fare una stagione normale in queste condizioni, in cui si far finta che esista una bolla per i giocatori che invece "cadono come foglie", e Mancini si inventa tre gare della Nazionale nella sosta.