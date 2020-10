3









In seguito a una comunicazione della Asl che prevedeva per il Napoli una quarantena da rispettare per le tre positività al Covid-19 tra giocatori e staff, la squadra partenopea non è partita alla volta di Torino, dove stasera si sarebbe dovuta disputare (anzi, si dovrebbe: la Lega ha ribadito che il match resta in programma) Juventus-Napoli. Interessante notare che sempre ieri la Salernitana, formazione campana che milita in Serie B, ha potuto effettuare regolarmente la trasferta di Verona contro il Chievo (vittoria 2-1, per la cronaca) nonostante delle positività al suo interno.