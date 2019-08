Mauro Icardi si allontana ancora dal Napoli. Il club di Aurelio De Laurentiis, secondo quanto riportato da Sky Sport, si sta dirigendo con forza su Fernando Llorente, che potrebbe quindi presto tornare in Italia, tra gli acerrimi rivali della sua ex Juventus. L'affare per l'attaccante spagnolo, svincolato al momento dopo l'addio al Tottenham in seguito alla sconfitta in finale di Champions League contro il Liverpool, è ormai in dirittura d'arrivo. E Icardi, di conseguenza, resta in piena corsa per il trasferimento alla Juventus.