Ilcontinua la ricerca al difensore centrale.è infatti a un passo dal ritorno in patria, per disputare la prossima stagione con la maglia dell'Olympiacos, e l'acquisto di Juan Jesus non basta. Spalletti vuole un giocatore esperto e affidabile da affiancare a, e secondo quanto riportato dal'interesse per il centrale della Juventusè sempre più concreto.Dopo i prestiti della scorsa stagione a Rennes e Cagliari, la Juve potrebbe far partire il classe 1994 ancora in prestito. Il Napoli e l'agente dovrebbero accordarsi ancora per l’ingaggio, dato che il difensore percepisce attualmente tre milioni di euro a stagione.