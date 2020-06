Continua il braccio di ferro tra il Napoli e Arek Milik. L'attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e la Juventus sta provando a capire se ci sono margini per prenderlo subito a prezzo di saldo. I dirigenti del Napoli sono in contatto con l'entourage del giocatore ma la pazienza da parte del club sta per finire, se non dovesse rinnovare il contratto verrà messo sul mercato per non perderlo a zero tra un anno. La Juventus l'ha inserito nella lista dei possibili sostituti di Gonzalo Higuain, e in questo momento è il nome più caldo per l'attacco della Juve.