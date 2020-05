Arek Milik è uno dei nomi nella lista di Paratici come possibile sostituto di Gonzalo Higuain. A livello economico è sicuramente il meno caro rispetto a Harry Kane, Werner e Icardi - per non parlare di Gabriel Jesus, quasi inarrivabile per cartellino e ingaggio - la Juventus è interessata al polacco ma il Napoli ha alzato il muro: secondo La Gazzetta dello Sport, gli azzurri chiedono 40 milioni di euro e non vogliono contropartite tecniche. Milik ha il contratto in scadenza nel 2021, De Laurentiis vorrebbe cederlo subito per non perderlo a zero la prossima estate. Il rinnovo, al momento, è l'opzione meno probabile.