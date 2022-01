Alla fine, nessun rinvio.si gioca: gli azzurri sono partiti alla volta di Torino, dopo un pomeriggio in cui si sono susseguiti comunicati ufficiali, voci, decisioni e interpretazioni. La squadra di, il quale non prenderà parte alla trasferta perché positivo, raggiungerà il capoluogo piemontese in serata. La società ha diramato la lista dei: si tratta di una squadra rimaneggiata, a causa delle assenze dovute alla Coppa d'Africa e naturalmente ai diversi contagi che hanno interessato gli azzurri. Ecco l'elenco: