Il Napoli può giocare o no? Ecco le parole di Carlo Picco, direttore dell'ASL di Torino, a Kiss Kiss: "C'è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare le regole, è il Napoli che deve rispettare le regole. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così".