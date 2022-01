E' da poco terminato il derby campano tra Napoli e Salernitana con la straripante vittoria dei partenopei per 4-1. Gara che è stata subito messa in discesa grazie alla rete di Juan Jesus dopo circa un quarto d'ora di gioco che però, è durata solo una manciata di minuti a causa del momentaneo pareggio firmato da Bonazzoli. Prima di andare al riposo però cambierà nuovamente il parziale, con Dries Mertens che realizza dal dischetto.



Nella ripresa la musica non cambia e come accaduto nei primi 45 minuti, anche nella seconda frazione di gara assisteremo a due reti del Napoli. Prima Rrhamani per il 3-1 e poi Insigne per il definitivo 4-1, regalano il successo a Spalletti e scavlacano il Milan al secondo posto, in attesa di conoscere l'esito del big match di questa sera contro la Juve.