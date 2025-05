Il Napoli dal Papa: udienza in ritardo, la squadra perde il treno di ritorno

AFP via Getty Images

Il Napoli dal Papa

Il, fresco vincitore dello scudetto, è stato accolto questa mattina daper un’udienza privata. La squadra, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis e da(che sembra prossimo a salutare gli azzurri per tornare sulla panchina della Juventus ), è arrivata a Roma intorno alle 10.00 con un treno speciale, per poi fare ingresso in Vaticano a bordo di due pullman bianchi passando dalla Porta del Perugino.L’incontro con il Pontefice, previsto per le 11.15 nella suggestiva Sala Clementina, ha avuto inizio con qualche minuto di ritardo e si è protratto più del previsto. Questo ha costretto la delegazione azzurra a rinunciare al treno di ritorno prenotato per le 12.30.

L'aneddoto di Leone XIV

Durante l’udienza, Papa Leone XIV ha rivolto parole affettuose ai calciatori, condividendo anche un aneddoto personale: “Complimenti anche da una signora che in questi giorni mi cucina — ha detto il Papa con un sorriso —, è di Napoli e mi ha detto: 'Tanti auguri!'. Avrebbe voluto essere qui anche lei, si chiama Rosa, è una grande tifosa!”.