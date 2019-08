Il Napoli è sempre più vicino a Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus al momento svincolato dopo l'addio al Tottenham al termine della scorsa stagione. L'attaccante spagnolo, però, sta stretto al presidente Aurelio De Laurentiis, che vorrebbe a tutti i costi chiudere l'affare per Mauro Icardi, in partenza dall'Inter in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, però, De Laurentiis non è riuscito a convincere Icardi, dopo aver strappato un primo sì alla moglie e agente Wanda Nara. L'idea dell'argentino è chiara: o si trasferisce alla Juventus oppure resterà all'Inter.