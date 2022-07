La settimana ormai alle porte potrebbe rivelarsi decisiva. Nei prossimi giorni, forse mercoledì, Kalidouincontrerà Aurelio, sede del ritiro azzurro, in un summit dal quale molto probabilmente arriverà la svolta definitiva per il suo futuro. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il difensore senegalese - grande obiettivo di mercato dellaper il post- abbia ricevuto dalun'offerta di rinnovo quasi irrinunciabile: 6 milioni di euro netti a stagione per cinque anni, bonus esclusi, con l'ulteriore "promessa" di un futuro ruolo da dirigente."Vuole guardarsi intorno e ci vuole pensare": questa la risposta recapitata al club partenopeo, che da parte sua ha ribadito la propria intenzione di non cedere Koulibaly nè in Italia nè all'estero, trattenendolo in squadra fino alla scadenza di contratto, prevista tra un anno, per poi lasciarlo libero di partire come già fatto con Lorenzo Insigne.Sarà il tempo a dirlo con esattezza, ma sull'offerta per il rinnovo sembrano esserci pochi dubbi. La Juve aspetta, con gli occhi e le orecchie bene aperti. Tutto può ancora cambiare.