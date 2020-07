1









La Juventus insiste per Arek Milik. Il polacco è l'obiettivo numero uno per l'attacco bianconero del prossimo anno. De Laurentiis aveva fatto sapere di volere 40 milioni cash senza contropartite nonostante il contratto del polacco sia in scadenza nel 2021, negli ultimi giorni però c'è stata un'apertura per uno scambio. In particolare, gli azzurri hanno chiesto Federico Bernardeschi individuato come sostituto di Callejon che andrà via da Napoli. Per la Juve Bernardeschi non è un giocatore da dare via a tutti i costi, ma potrebbe rientrare in un discorso di scambi. Contatti continui tra club, si continua a trattare.