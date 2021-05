Dalla Francia fanno sapere che Houssem Aouar potrebbe rimanere ancora una stagione al Lione. Il centrocampista francese ha vissuto una stagione caratterizzata da diversi infortuni che hanno spinto il club a valutare una permanenza del giocatore in Francia per poi venderlo a un prezzo più alto nell'estate 2022. Proprio a causa dei continui problemi fisici l'interesse della Juventus si è un po' raffreddato, così come quello di Arsenal e Atletico Madrid.