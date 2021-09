. Quel giorno Emanuel, appena 17enne, esordì in Serie A in un Chievo-Roma, ma a renderlo ancora più famoso fu il siparietto con Francesco Totti che, notando quel ragazzino durante il riscaldamento, gli chiese chi fosse e iniziò a palleggiare con lui. L'Italia non cominciò a parlare soltanto del trequartista classe 2000, ma anche di suo fratello Samuele, di quattro anni più piccolo, pure lui nel settore giovanile dei veronesi e, secondo gli osservatori, potenzialmente più forte.Quattro anni dopo, Samuele si è svelato e ha segnato il suo primo gol in Serie B, sabato scorso nella sfida vinta dal Monza contro il Pordenone. Già, perché nel frattempo quel ragazzino ha lasciato la sua Verona per trasferirsi in Brianza.. Lo scrive calciomercato.com.